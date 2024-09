Maltempo sulle province di Latina e Roma | l’allerta della Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Allerta meteo: previste precipitazioni sparse nel Lazio La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimentoha emesso un bollettino meteo per il Lazio, con una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Valutazione del Centro Funzionale Regionale Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato una valutazione dei livelli di allerta tenendo conto delle condizioni del terreno, dei livelli dei corsi d’acqua e delle indicazioni provenienti dai presidi territoriali. La criticità riguarda le zone già saturate dalle recenti piogge. Validità delmeteo è valida a partire dal pomeriggio del 17 settembre 2024 per le successive 6 ore, e proseguirà dal mattino di mercoledì 18 settembre 2024 per le successive 9-12 ore.