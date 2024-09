LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | iniziano le regate di flotta Luna Rossa schiera il talento Gradoni si comincia alle 15 35

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:24 Vento che, a dispetto delle previsioni, sta nuovamente calando di intensità. Comitato di regata che vuole però salvare la giornata visto che domani torneranno in gara anche le imbarcazioni della Louis Vuitton Cup. 15:19 Arriva purtroppo un nuovo rinvio, con il comitato di regata che aggiunge altri 10 minuti. La prima regata diè prevista15.35. 15:14 Comitato di regata che prende nuovamente tempo. Partenza rinviata15.25 ma le imbarcazioni sono in acqua e vengono trainate dai rispettivi gommoni. 15:09 Poco più di 10 minuti ci separano alla prima delle quattrodi flotte previste in questo day 1. 15:05 Anche oggi a Barcellona ci sono condizioni di marginal foil, con vento davvero scarso. L’obiettivo per tutte le imbarcazioni sarà quello di non cadere dal foil.