La Promessa Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 Settembre 2024 | Cruz Vuole Assassinare Curro!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladal 23 al 27dice a Lorenzo che è arrivato il momento di sbarazzarsi died ha un piano per farlo. Catalina rifiuta la proposta di matrimonio di Pelayo! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 23 al 27, al centro dell’attenzione ci saràcon un suo terribile piano. Infatti la donna rivelerà a Lorenzo di volersi liberare die di avere già in mente un modo per farlo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Maria torna ormai regolarmente a La, ma prende male il fatto che sia arrivata Vera. Infatti ha la sensazione che la ragazza sia stata scelta per sostituirla, come se lei avesse già perso la vita e di conseguenza accusa la giovane di essere un’usurpatrice.