La morte di Matacena diventa un giallo | ordinata la riesumazione della salma dell’ex deputato di Forza Italia Indagata la moglie

(Di martedì 17 settembre 2024) A distanza di due anni, laa Dubaiparlamentare diAmedeoun. Che la Procura di Reggio Calabria avesse aperto un’inchiesta era nell’aria da tempo visto il personaggio. Da annisi era si era trasferito negli Emirati Arabi per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa rimediata nel processo “Olimpia”. La certezza si è avuta nelle settimane scorse quando l’ex procuratore Giovanni Bombardieri, l’aggiunto Stefano Musolino e il sostituto Sara Parezzan hanno notificato un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili ai figli e ai fratelli di. La Procura, in sostanza, ha disposto ladi Amedeoufficialmente morto per infardo del miocardio.