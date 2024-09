La dottoressa Lucia Volpe è il nuovo Prefetto della provincia di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024). Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati. Tra gli altri movimenti la, in sostituzione di Giuseppe Castaldo, è ildi. Castaldo destinato a svolgere le funzioni didi Cagliari lascia l’incaricono assunto nell’ottobre del 2021. Al momento svolgeva le funzioni di direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico edifesa civile in Roma. Il, nata a Napoli, si è laureata in Giurisprudenza, con lode, presso l’ateneo Federico II.