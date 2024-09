Jennifer Lopez lancia la gonna kilt ed è già il must dell’autunno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Che succede quando tradizione e tendenze si incontrano, fondendosi in un affascinante connubio? Nasce un nuovo-have, al quale resistere appare impossibile. Ebbene, questo è ciò che è accaduto quandoha indossato un meraviglioso esemplare didai toni prettamente autunnali. Il capo, dapprima soltanto una presenza sbiadita tra l’insieme di informazioni riconducibili alla cultura scozzese nella memoria collettiva, è ora da considerarsi tra i pezzi più forti del guardaroba dei prossimi mesi. Per i dettagli si consiglia il proseguimento della lettura.: come si indossa lasecondo la star Ogni tradizione racchiude in sé valori e simboli intramontabili, che si protraggono in avanti e per sempre di generazione in generazione e, in quanto tali, vanno assolutamente rispettati.