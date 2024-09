Indennità ISCRO fino a 800 euro | domanda entro il 31 ottobre Come richiederla

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 17 settembre 2024) Si fa vicina la scadenza per richiedere l’2024 riservata ai lavoratori autonomi, attiva dallo scorso agosto.La procedura per richiedere il sussidioa 800, diventato ormai strutturale, era stata attivata il 1° agosto 2024 in modalità telematica. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possonoal prossimo 31, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media. Giunta al termine del periodo di sperimentazione, l’è stata confermata in via strutturale dallo scorso 1° gennaio dalla Legge di bilancio 2024.