Genera migliaia di brani con le AI e guadagna 10 milioni di dollari Ora è indagato per truffa

(Di martedì 17 settembre 2024) L’impatto dell’intelligenza artificiale in tutti i settori della nostra esistenza è sempre più evidente. Esituazioni inedite, nonché tentativi (a volte molto ben riusciti, come in questo caso) di truffe, in cui i soggetti implicati si muovono su un confine sottile che separa legalità e illegalità. Come nel caso di Michael Smith, un musicista 52enne del North Carolina, che è stato arrestato con l’accusa di aver orchestrato uno schema ingannevole che gli ha fruttato oltre 10di. Smith ha utilizzato l’intelligenza artificiale (IA) e i bot per manipolare le piattaforme di streaming musicale come Spotify e Apple Music. Tra il 2017 e il 2024, il 54enne avrebbetodi canzoni con l’ausilio dell’IA, creando falsi ascolti per incassare royalties che sarebbero spettate ad artisti legittimi.