Fiumicino enogastronomia e sport insieme per promuovere il territorio laziale

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Torna a, per la sua seconda edizione, l’iniziativa “FOOD &”, un evento unico nel suo genere che unisce il meglio dell’del Lazio con il fascino dello. Dal 20 al 22 settembre, il suggestivo scenario disi trasformerà in un villaggio enogastronomico, dove il sapore autentico dei prodotti locali, incontrerà l’emozione che ci farà vivere la finale del Campionato Italiano Motonautico (leggi qui). L’evento “FOOD &”, organizzato in concomitanza con una grande manifestazioneiva, propone un percorso sensoriale attraverso le eccellenze enogastronomiche della regione. Dai vini minerali della zona costiera e di quelli dell’entroterra, alle prelibatezze nostrane come la caciotta di Palidoro e tanto altro, il pubblico avrà l’opportunità di degustare e scoprire i sapori autentici del Lazio.