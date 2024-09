Fiumicino | arrestato 45enne con oltre 20 kg di droga in valigia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Un uomo di 45 anni è statoall’aeroporto didopo essere stato trovato con20 kg di marijuana nascosti nel suo bagaglio. Laera destinata alle piazze di spaccio di Roma. Controlli mirati all’aeroporto diNei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia aeroporti di Roma, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno effettuato controlli mirati sui passeggeri provenienti da tratte considerate a rischio per il traffico internazionale di, tra cui la rotta Roma-Bangkok. L’arresto del corriere Appena atterrato ada Bangkok, undi nazionalità malese è stato individuato e fermato dalle autorità. Durante il controllo del bagaglio imbarcato in stiva, i militari hanno scoperto20 kg di marijuana suddivisi in buste di cellophane termosaldate, nascoste tra vestiti e altri effetti personali.