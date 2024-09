Evento per Coppola è la preapertura della Festa del Cinema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Unspeciale dedicato a Francis Fordè ladeldi Roma e di Alice nella città Lunedì 14 ottobre gli Studi di Cinecittà, grazie al MinisteroCultura, ospiteranno l'anteprima italiana di Megalopolis: il regista introdurrà la proiezione. L'sarà trasmesso in diretta streaming nella Sala Petrassi dell'Auditorium ParcoMusica per il pubblico e gli accreditati Martedì 15 ottobre, il Maestro sarà protagonista di un incontro con le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole die il pubblico all'Auditorium ParcoMusica Lunedì 14 ottobre gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al MinisteroCultura, ospiteranno l'anteprima italiana di Megalopolis, l'opera più recente del maestro Francis Ford, il grande regista autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker.