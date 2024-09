Emilia Romagna sempre più verde dal 2020 al 2025 saranno 37 milioni gli alberi piantati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Bologna, 17 settembre 2024 – Dala iniziocirca 3,7i nuovinella regionegrazie a "Mettiamo radici per il futuro". Prosegue infatti, l'attuazione della misura promossa dalla Regione a inizio legislatura con l'obiettivo di incrementare la quotadel territorio regionale per contrastare il cambiamento climatico, abbattere le polveri sottili e incrementare la biodiversità. L'Amministrazione regionale, che ha investito complessivamente circa 13di euro, continua a puntare sugli, alleati preziosi per migliorare la qualità dell'aria, l'ambiente e il paesaggio, specie nelle città e nelle aree di pianura.