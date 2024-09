Da domani a domenica Il gotha del padel allo Sporting C’è il Combined Cupra Fit Tour

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) IldelinternazionaleClub Sassuolo. Si terrà infatti dala seconda edizione del Torneo Internazionale didi doppio maschile e femminile, inserito nelFit2024 e ospitato dalla struttura sassolese di via Vandelli. Al via 96 atleti per la categoria maschile, divisi in 48 coppie, e 60 giocatrici nel femminile: un vero successo per lo, che ha ottenuto anche quest’anno l’ok dall’organizzazione internazionale della Fipl’ok per ospitare un evento che porterà sui campi da gioco del club sassolese atleti di altissimo livello.