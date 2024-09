Comfort e qualità | Valleverde sfida la crisi del calzaturiero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Frena l’industria delle calzature Made in Italy, lapicchia in testa a un settore di pionieri, di visionari, di imprenditori coraggiosi che tanto lustro e successo hanno dato al nostro Paese. I tempi sono difficili inutile negarlo, ma fortunatamente ci sono alcune eccezioni che danno ancora vitalità e speranza. Il settorearchivia un primo semestre con una flessione sia nel fatturato (-9,1%) che nell’export (meno 8,5% in valore e 6,8% in quantità nei primi cinque mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzione industriale (-19,5%). Questa è la fotografia del comparto scattata dall’ultimo report realizzato dal Centro studi Confindustria Accessori moda per Assocalzaturifici, che rileva inoltre un decremento degli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume che in spesa). Ma c’è anche chi va a gonfie vele, e non è solo un colpo di fortuna.