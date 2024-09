Champions League Milan-Liverpool 1-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 23.00 Cade in casa all'esordio il, battuto in rimonta dal(1-3). Fuochi d'artificio al Meazza.in vantaggio al 3' con una bella fuga di Pulisic.Reazione, ma la botta di Salah centra la traversa. Pari Reds: Konaté di testa anticipa l'uscita di Maignan (23').Altra botta e altro legno per Salah. Raddoppio Reds con van Dijk, ancora di testa (41'). Nella ripresa si fa male Maignan,dentro Torriani (19 anni). Al 67' c'è il tris inglese in contropiede di Szoboszlai.I rossoneri provano a riaprirla,senza fortuna. E' 1-3.