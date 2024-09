Calcio femminile | la Roma e l’esame Servette in Champions Serve una vittoria per ingranare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Vincere aiuta a vincere. Un evergreen particolarmente calzante per la squadra didella, pronta ad affrontare il suo primo impegno nella UEFA Women’sLeague. Le capitoline affronteranno infatti mercoledì 18 settembre alle 14:30 il, in un match valido per la partita d’andata del round 2 di qualificazione. Una disputa importante per le ragazze di Spugna che, fino a questo momento, si sono rese artefici di un inizio di stagione leggermente balbettante. In Campionato infatti sono arrivati fino a questo momento solo due pareggi, rispettivamente contro Lazio e Sassuolo, fattore che ha lasciato le Campionesse d’Italia nella parte bassa della classifica. Ma siamo solo agli inizi. E nulla come una sfida europea può aiutare a riaccendere in un batter d’occhio gli animi di un team solido e forte, che si presenta incon grandi ambizioni.