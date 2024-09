Blackout Love | tutte le curiosità sul film con Anna Foglietta

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024)lesulconLa commedia, scritta da Tommaso Renzoni, Patrizia Dellea e Francesca Marino – e da quest’ultima anche diretta – è arrivata su Prime Video nel luglio del 2021, offrendo agli abbonati alla piattaforma un’insolita vicenda sentimentale dove i due protagonisti si ritrovano a stare insieme in nome di una menzogna a fin di bene. L’obiettivo è quello di andare ad abbattere una serie di stereotipi sulle relazioni, specialmente in tempi in cui i rapporti vengono continuamente messi alla prova da circostanze esterne di vario tipo. Come raccontato dalla regista nelle note di regia, “nasce dal desiderio di raccontare l’amore moderno e di farlo dagli occhi di un personaggio femminile anticonvenzionale rispetto agli stereotipi della donna.