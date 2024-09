Autonomia | sindaco Cosenza a Occhiuto ‘aderisca a referendum gliene renderò merito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Ancora una volta il direttore della Svimez, Luca Bianchi, interviene con fermezza sull?differenziata definendola, per come proposta, ‘una truffa’. Una definizione che mi trova perfettamente d?accordo in quanto, per dirla in poche parole, non si prevede neanche un euro per attuarla e colmare il divario tra Nord e Sud. Un?operazione, quest?ultima, per la quale servirebbero, sempre secondo fondi Svimez, circa 80 miliardi di euro”. Lo afferma ildi, Franz Caruso.