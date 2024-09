Asl in arrivo 33 infermieri per l’emergenza-urgenza entro fine anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Sar95 glie le infermiere dedicati alcheladell’faril loro ingresso in Asl Toscana sud est. Il nuovo personale sarà distribuito nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale: 33 nell’area provinciale aretina, 28 nell’area provinciale di Siena, 34 nell’area provinciale di Grosseto. Le nuove figure professionali sarl’occasione per rimodulare e riorganizzare l’assetto delterritoriale in Asl Toscana sud est - in linea con quanto previsto dalle direttive della Regione Toscana e recepite dalla direzione aziendale.