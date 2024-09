Ascolti tv ieri Grande Fratello parte male | esordio meno visto di sempre

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 17 settembre 2024) Il tanto atteso debutto della diciottesima edizione delha registrato un record decisamente negativo. Con solo 2.510.000 spettatori, si tratta dell'nella storia del reality show, versione classica, scendendo al di sotto dei 2.994.000 telespettatori dello scorso anno. Nonostante ciò, il programma ha ottenuto il 21,28% di share, una percentuale comunque inferiore rispetto al 23,01% dell'anno precedente. Nonostante il tentativo di rinnovamento, sembra che il pubblico non abbia risposto come ci si aspettava, evidenziando un chiaro segnale di stanchezza verso un format ormai datato.: un ritorno alla nostalgia con Non è la Rai In un tentativo di dare nuova linfa alla trasmissione, la produzione ha scelto di aprire la nuova edizione con una dose massiccia di nostalgia.