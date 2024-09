Alisson | La nuova Champions? Bella per i tifosi Noi giochiamo di più e nessuno chiede la nostra opinione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) «la, ma noi giocatori potevamo farne a meno». Il portiere del Liverpoolnon ha detto questo, ma poco mancava. In una stagione ricca di impegni,in conferenza stampa ha sottolineato che il nuovo format può piacere ai, ma aimporta di ciò pensano i giocatori sul dover giocare più partite. Le sue parole riportate dal Guardian: «Penso che per isia fantastico. Più partite, partite più importanti, grandi squadre che giocano l’una contro l’altra. Per noi giocatori, è sempre una buona idea aggiungere qualche partita a un calendario per nulla fitto. Sto facendo un po’ di ironia».sottolinea: «ai giocatori cosa pensino sull’aggiunta di più partite, quindi forse lanon conta. Ma tutti sanno cosa pensiamo sul dover giocare più partite. Tutti sono stanchi di questo.