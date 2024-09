A Roma c’è il ‘campanile ballerino’ | cosa accadeva al suono delle campane

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 17 settembre 2024) Sant'Andrea delle Fratte è un luogo di culto cattolico sito nel rione Colonna. Francesco Borromini vi realizzò il Campanile di Sant'Andrea delle Fratte che tutti conoscono come ballerino. Tale attributo rimanda al fatto che vibra, ma qual è il motivo? Perché il Campanile ballerino di Borromini a Roma vibra? Il Campanile ballerino di Sant'Andrea delle Fratte è caratterizzato dalla sua vibrazione poiché è sorretto da colonne corinzie e poi da otto cariatidi. Molti credono che si tratti di un difetto di fabbricazione, in realtà sembra sia stato fatto appositamente. E' stato ipotizzato che l'artista Francesco Borromini avesse calcolato il tutto e non è un caso che per oltre 400 anni continua a suonare e a resistere.