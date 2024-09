Ursula sfida totale alla sinistra la mossa kamikaze per Fitto | tam tam da Bruxelles

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La presidente della Commissione europea,von der Leyen, sarebbe pronta ad andare allo scontro con Socialisti, liberali e Verdi in Europa per nominare Raffaelevicepresidente con deleghe importanti sul fronte economico. L'appuntamento decisivo è domani, martedì 17 settembre, a Strasburgo, quando von der Leyen dovrebbe presentare la sua squadra. L'unico punto interrogativo resta la Slovenia, che non ha ancora formalizzato il suo candidato commissario. Se non lo facesse nemmeno oggi, si aprirebbe l'ennesimo problema per la commissione, che dovrebbe rimandare - per la seconda volta - la presentazione ufficiale dei suoi membri. In questo caso, l'insediamento dell'esecutivo europeo slitterebbe a dicembre.