UNA CASA TUTTA NUOVA PER IL GF | TUTTE LE CASE E GLI STUDI DEL REALITY DI CANALE 5

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Grande Fratello, il padre di tutti ishow, inaugurerà stasera, lunedì 16 settembre, la sua 25ma edizione, la 18ma del formato “classico”. Anche se per il secondo anno ad entrare nellasaranno sia persone comuni che note, eliminando la distinzione tra la versione degli anonimi e quella “celebrity”, trasmessa per 7 edizioni col titolo “Grande Fratello VIP” dal 2016 fino al 2023. Il fulcro delè la, che fin dalla prima edizione del 2000 è stata collocata a Cinecittà e che ha subito imponenti trasformazioni nel corso degli anni, venendo demolita e ricostruita ex novo più volte. Laè un vero e proprio “loft”, ovvero un open space che accogliele stanze necessarie alla reclusione degli inquilini, con alcune stanze segrete che solo il “Grande Fratello” può decidere se aprire o meno.