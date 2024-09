Quest’autunno sulle it bag più desiderate spuntano tasche e zip a profusione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quando si parla delle borse femminili si associa quest’immagine a quella di un accessorio che magicamente riesce sempre a contenere tutto il necessario all’interno e a volte anche di più. Un po’ come succede a Mary Poppins, che dalla sua maxi bag effetto tappezzeria è capace di tirare fuori anche qualche oggetto d’arredamento. Nella realtà non sarà proprio così, ma spesso ci si avvicina molto. Elo sarà ancora di più grazie alla tendenza cargo. Con il termine borse cargo, infatti, si intendono tutti quei modelli che alla loro silhouette aggiungono unadiesterne applicate chiuse da bottoni o zip, così da poter avere davvero un posto per tutto e ottimizzare lo spazio all’interno.