Quando si recupera Luna Rossa-American Magic? Data orario programma tv

(Di lunedì 16 settembre 2024)conduce per 4-1 sunella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha perso la regata odierna contro gli statunitensi a causa di un brutto errore in chiusura del secondo lato di poppa e così la serie è rimasta aperta: Tom Slingsby e compagni sono riusciti a marcare il primo punto e ad evitare il cappotto, ma Team Prada Pirelli è a un solo successo dal passaggio del turno.avrebbe dovuto avere un’altra occasione oggi pomeriggio per chiudere i conti, ma la prevista gara-6 non ha avuto luogo a causa del vento leggero che ha caratterizzato l’intera giornata a Barcellona. Il confronto è stato così rinviato a mercoledì 18 settembre (dalle ore 14.