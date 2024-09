Pride scatta il conto alla rovescia | oltre 40 Associazioni insieme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrima un appello pubblicomobilitazione, poi un percorso partecipato per la costruzione di un manifesto e una carta dei valori che ha coinvolto decine di persone e che ha messo le basi per un lungo elenco diaderenti che il 21 settembre sfileranno per la città di Avellino rivendicando diritti, orgoglio, riconoscimento. Tante anche le attività e le iniziative che hanno caratterizzato i mesi precedenti a questa settimana: una scommessa vinta quella delle ragazz3 del circolo che attraverso approfondimenti e confronti tematici hanno animato la città – dtoponomastica di genere ai laboratori artistici – nel periodo estivo.