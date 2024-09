Petrazzuolo | Il Napoli ha dato un grande segnale al campionato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il dir. Antonioè intervenuto a “Magazine Live”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilcon il 4-0 al Cagliari ha lanciato un granal. Gli azzurri lasciano intendere che possono lottare per il vertice e giocare per il tricolore. Con Buongiorno al posto di Juan Jesus a Verona credo che ilavrebbe potuto fare un poker di vittorie.merito va a Conte perchè si vede uno spirito di squadra e la voglia di vincere. Lavorando una volta a settimana questa squadra arriverà ad ogni impegno con la voglia di vincere e spaccare le partite, come fece ildi Spalletti.