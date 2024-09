Paracadutista precipita alla Festa dello Sport a Desio è fuori pericolo di vita Accertamenti su dinamica e cause

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Monza, 16 settembre 2024 – Sarebbedi, per fortuna, ilche domenica è stato vittima di un terribile incidente, per un problema in fase di atterraggio, durante un volo di esibizione (il video – caricato su un profilo Facebook pubblico – mostra la sequenza di quello che è accaduto, ndr). A comunicarlo è il sindaco Simone Gargiulo che, appena saputo dell'incidente, ha iniziato a seguire con grande attenzione e vicinanza l'evolversistesso, insieme all'assessore Andrea Civiero: “La buona notizia che posso dare è che ilnon è indi– il messaggio del primo cittadino -. Ovviamente non si può andare oltre dal punto di vista informativo per riservatezza. Da parte mia e di tutta l’amministrazione un abbraccio di vicinanzafamiglia, sperando di avere notizie sempre migliori col passare delle ore".