Monza-Inter 1-1 pagelle | fioccano i 5! Dimarco il migliore – CdS

(Di lunedì 16 settembre 2024)è terminata 1-1, match valido per la quarta giornata di campionato. Prestazione sottotono dei nerazzurri, si salva solo Federico. Ledel Corriere dello Sport. SI SALVANO IN TRE – Al Brianteofinisce 1-1. Prestazione sottotono dei nerazzurri, che non vanno oltre il pari sul campo dei brianzoli, non sfruttando il pareggio della Juventus e del Torino per volare in vetta alla classifica. La squadra di Simone Inzaghi, scarna di quattro titolarissimi (Calhanoglu, Barella, Bastoni e Acerbi), non crea tantissimo e si infrange contro l’ottima organizzazione tattica e difensiva del. Il Corriere dello Sport ha stilato ledella partita, dando il miglior voto a Federico: ossia 7. Altri due hanno ottenuto un voto positivo, Carlos Augusto e l’autore del gol del pari Denzel Dumfries: per entrambi 6,5.