Minacce fra due colleghe guardie giurate all' aeroporto di Falconara | armi sequestrate

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ancona, 16 settembre 2024 — Minacciava gravemente (e di morte) la collega guardia giurata, con cui faceva servizio di sicurezza aeroportuale al “Raffaello Sanzio” di Ancona-. Per questo motivo, nel capoluogo marchigiano, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme al personale della Squadra Mobile, hanno proceduto a sequestrare lein dotazione alle due donne, italiane di 37 e 50 anni. La circostanza ha causato anche qualche disagio nel servizio aeroportuale all'inizio del turno. Nei confronti delle destinatarie del sequestro potrebbero arrivare anche provvedimenti dell'Enac. L'atto di polizia giudiziaria, sulla base di indagini avviate nel luglio scorso, si è reso necessario in quanto una delle dueera stata querelata in precedenza perdi morte a una sua collega.