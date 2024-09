Lookman è tornato davvero | Gli abbiamo detto di fare quello che ha sempre fatto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. La parola più coerente sarebbe “ben”, anche se poi, nei fatti, Ademolanon se n’è mai andato. Eppure all’Atalanta è mancato, soprattutto perché per una decina di giorni ad agosto i tifosi hanno vissuto quel brivido quasi normale quando si parla di mercato: il rischio di poter perdere un giocatore, anzi, in questo momento ‘il giocatore’, perché non c’è alcun dubbio che la tripletta di Dublino abbia cambiato la percezione che Bergamo ha del numero 11. C’è un prima e un dopo il 22 maggio, anche per lui. Bastava sentire quanto forte i quasi 23mila del rinnovato Gewiss Stadium hanno gridato il suo nome una volta segnato il gol del 3-2, ma gli occhi a cuore di tutti i tifosi ad ogni dribbling, ad ogni giocata del classe 1997, diventato anche il primo atalantino nella storia ad essere inserito nella lista del Pallone d’Oro.