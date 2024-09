La verità su cittadinanza e Ius scholae | Ferro presenta i dati del Viminale che smontano le fake news della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lasullache smonta learriva dal sottosegretario all’Interno Wandain Aula durante la discussione sulle mozionite dalle opposizioni sulla. “Nell’anno 2023, gli stranieri che hanno acquisitoitaliana hanno sfiorato i 200.000 (199.995) – ha ricordato l’esponente di FdI – mentre la Spagna ne ha rilasciate 240.208; la Germania 200.100 e, infine, la Francia 97.288. Per quanto concerne il 2022, in base aiEurostat, emerge che gli stranieri che hanno acquisito laitaliana sono in totale 213.716, il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone. In totale, nel 2022, nell’UE sono 989.940 le persone che hanno acquisito ladel Paese in cui vivono, con un aumento di circa il 20% (+163.100) rispetto al 2021.