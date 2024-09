La nota della Rai sul caso Sara Giudice

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) "In merito alle notizie di stampa rispetto a una presunta contrattualizzazionegiornalista, la Direzione Approfondimento chiarisce che non è mai stata avviata nessuna procedura formale di contrattualizzazione né, di conseguenza, emessa alcuna matricola". Lo sottolinea unaRai. "L'unica matricola, comunicata anche al conduttoretrasmissione Antonino Monteleone lo scorso 7 agosto si riferisce esclusivamente al programma la cui messa in onda è prevista nei prossimi giorni", si chiarisce ancora nella. Il riferimento è alla notizia, anticipata dal Foglio e confermata da Antonino Monteleone, secondo cui i dirigenti Rai hanno fatto saltare il contratto diper il programma “L’altra Italia". Â