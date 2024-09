La lettera di diffida di Grillo a Conte | Non è possibile votare su nome simbolo e mandati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tra Beppee Giuseppeè il momento delle carte bollate. Il fondatore e attuale garante del Movimento Cinque ha inviato unaal presidente nella quale ribadisce, ora formalmente, di non aprire un “confronto deliberativo” su “principi fondativi” comee regola del doppio mandato. Nellarecapitata lo scorso 5 settembre all’ex presidente del Consiglio – che ha già risposto avvisando che di valutare la sospensione dei contratti -,scrive che “non èné aprire un confronto deliberativo” né “deliberare o mettere in discussione tra gli iscritti i principi fondativi del Movimento 5 Stelle”. E avvisa che se le direttive non verranno rispettate “sarò costretto a esercitare miei poteri”.