La Juve torna in Champions Motta Faremo una grande prestazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso e felice di iniziare questa bellissima competizione. Non vedo l’ora che inizi la partita, sarà una gara tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Vogliamo fare unaper noi e per il nostro pubblico”. Così Thiago, allenatore dellantus, in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSV, in programma domani alle 18.45 all’Allianz Stadium. “Nel calcio conta tutto, atteggiamento, voglia, fisico e tanti altri fattori – ha detto-. Ad Empoli abbiamo fatto una buonanon ottenendo il risultato che volevamo, ma adesso stiamo pensando alla partita di domani”. Sul nuovo formato della: “Quello di prima mi piaceva tantissimo, ma mi piace anche questo. Affrontare tante squadre diverse cambia. E’ una cosa bella e stimolante, ci consente di acquisire più competenze”.