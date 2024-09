Il mondo del libro a Giuli urgente un cambio di rotta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La filiera delunita - editori, librai e bibliotecari - chiede al nuovo ministro della Cultura Alessandro"undirispetto alle politiche degli ultimi due anni". La richiesta è di "avviare già con la nuova Legge di Bilancio una revisione della Carta Cultura Giovani e del Merito che ha finora mancato l'obiettivo di raggiungere una significativa platea di giovani, il ripristino del fondo speciale da 30 milioni per le biblioteche non più rinnovato dopo il 2023, l'incremento delle risorse per il credito d'imposta riconosciuto alle librerie, nuove risorse a difesa della bibliodiversità e del pluralismo nella produzione editoriale". Le misure adottate negli ultimi due anni "hanno sottratto alla filiera delrisorse per circa 100 milioni che erano invece a disposizione del settore precedentemente".