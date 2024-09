Il calabrone Italia in questo millennio | conversazione con Emilio Rossi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’è l’ultimo paese dell’Unione Europea per neolaureati e neodiplomati che trovano un’occupazione. Lo ha reso noto Eurostat: nel 2023 l’83,5% dei neolaureati e neodiplomati per la media europea aveva già un lavoro, mentre inquesta percentuale era al 67,5%. Terza economia d’Europa, ultima per occupazione giovanile qualificata. La competitività internazionale non si costruisce solo con investimenti industriali, ma anche con un esercito di giovani qualificati pronti a fare la differenza.Ne parliamo con, Direttore Osservatorio Terziario Managere Oxford Economics, che ci ricorda di come solo il 31,2% dei giovanini tra i 25/29 anni ha una laurea mentre negli altri paesi europei la media di laureati supera il 50%.