Grande Fratello 2024 il primo concorrente è Tommaso Franchi | chi è e cosa fa nella vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tra i concorrenti dell’edizionedelc’è un volto inaspettato:, un idraulico 24enne di Siena, che dichiara apertamente di non aver mai seguito il programma. “Non ho mai visto il”, afferma il giovane. “Vivo da solo in un casolare, la mia vicina di casa è mia mamma, che ogni tanto accompagna a casa qualche ragazza se devo uscire presto per lavoro. Ilper me è un’avventura, un’evasione. Mi reputo un ragazzo all’antica”. Con queste parole,si presenta come unparticolare, lontano dalle dinamiche tipiche del reality show. Chi èè nato a Siena nel 2000 ed è già notosua città per il suo lavoro come idraulico, professione che svolge conimpegno. Nonostante la giovane età, è profondamente legato alle tradizioni cittadine e alla sua famiglia.