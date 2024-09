Fedez la lettera al rapper del papà del bimbo morto schiacciato | Potevi interrompere il concerto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilditenutosi la notte scorsa a Ozieri, in Sardegna, ha sollevato una tempesta di polemiche a seguito della tragica morte di Gioele Putzu, un bambino di 9 anni,dal crollo di una porta da calcio mentre giocava con i suoi amici. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha suscitato una reazione immediata nella comunità e sui social media, con molti che hanno criticato la decisione di mantenere l’evento programmato. Contro ilsi fa sentire anche ildel poverocon un post al vetriolo.Leggi anche: Divorzio Ferragni-, è battaglia infuocata: il ping-pong per il mantenimento stellare Ile la reazione delNonostante la tragedia, ildiè andato avanti come previsto. La decisione di non annullarlo, presa dalle autorità locali per motivi di ordine pubblico, ha scatenato un’ondata di critiche.