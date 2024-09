Drammoni familiari tra ricchi e qualche cliché | ecco The Perfect Couple

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024)famigliari tra, in salsa pop e aventi come sfondo Nantucket. Marchio di fabbrica: Susanne Bier che firma la regia di The, serie giallo-mistery in sei episodi disponibile su Netflix che promette ciò che mantiene (ovvero di essere un racconto largo, dal meccanismo narrativo senza grandi guizzi ma dalla confezione impeccabile). Perno della serie è Nicole Kidman che interpreta Greer, scrittrice di gialli di enorme successo e appartenete a un mondo alto borghese, che si trova nella villa di famiglia al mare dove sta per essere celebrato il matrimonio del suo secondo figlio (che ha scelto come moglie Amelia, una ragazza di estrazione sociale molto più umile). Completano la famiglia il marito della Greer – Tag Winbury (Liev Schreiber) e altri due figli maschi.