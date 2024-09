Coppa Davis Italia competitiva anche con le seconde linee Ma per il bis serve Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Missione compiuta. La settimana alla Unipol Arena di Bologna si è chiusa e l’del capitano Filippo Volandri ha centrato la qualificazione alla Final Eight dia Malaga (Spagna), in programma dal 19 al 24 novembre. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo A con Brasile, Belgio e Olanda, si sono aggiudicati le tre sfide sempre per 2-1 e quindi hanno concluso il loro percorso da primi del raggruppamento. Compagine tricolore che non ha schierato la formazione migliore, viste le assenze dei migliori due tennisti della classifica mondiale in casa nostrana: Jannike Lorenzo Musetti. Per questo, la risposta del gruppono è stata convincente, con Matteo Berrettini che ha vinto i tre singolari in cui è stato chiamato in causa e con Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a dare un grande contributo.