Concordato preventivo esteso fino al 2018 graziati gli anni della pandemia | le nuove regole

(Di lunedì 16 settembre 2024) Coloro che aderiranno albiennale per il 2024-25 entro il 31 ottobre avranno la possibilità di usufruire di un ravvedimento speciale anche per gliprecedenti, dalal 2023. Questo è quanto stabilisce un emendamento di maggioranza al dl omnibus, firmato da Fausto Orsomarso (FdI), Massimo Garavaglia (Lega) e Dario Damiani (FI). Come cambia ilLa spinta verso ilbiennale per le Partite Iva potrebbe essere sostenuta anche da una sanatoria sui conti passati degli autonomi con il Fisco. Un “ravvedimento” con sanzioni ridottissime sui maggiori redditi non dichiarati tra ile il 2023, i cinqueprecedenti all’avvio dele che, teoricamente, sono ancora accertabili dall’Agenzia delle Entrate. Per il periodo, 2020 e 2021, si applicherà un’aliquota ridotta del 30%.