Chi è Shaila Gatta | età altezza peso figli ex fidanzati famosi e lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), concorrente del Grande Fratello 2024, è conosciuta dal pubblico televisivo italiano per aver vestito i panni della velina mora di Striscia la Notizia. Nata ad Aversa e cresciuta a Napoli, ha studiato al liceo linguistico, dove ha imparato l’inglese e lo spagnolo e a soli dieci hanno ha iniziato a studiare danza. A 16 anni si è trasferita a Roma, dove ha studiato danza moderna. Nel 2015, a 18 anni,ha partecipato alla 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi e alla fine del programma ha iniziato lavorare nel corpo di ballo di diverse trasmissioni, come Tale e Quale Show e Ciao Darwin, dove è stata anche prima ballerina.ha partecipato al programma Striscia la notizia come Velina dal 2017 al 2021, insieme alla collega Mikaela Neaze Silva.