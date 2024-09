Calciomercato Milan Devis Vasquez brilla con l’Empoli | che lo vuole a titolo definitivo  Le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 16 settembre 2024), l’ex portiere rossoneroha conquistato tutti in casa Empoli: che loVazquez si è presoed è sicuramente una delle sorprese più positive di questo inizio di campionato. Il portiere colombiano, arrivato in estate nel club toscano, dal Diavolo, ha fatto vedere grandi parate, tanto che nella gara con la Juve è stato premiato con ildi migliore in campo. Ecco che allora, la formazione allenata da Roberto D’Aversa starebbe pensando di acquistare il portiere a. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, quando ilha ceduto in prestito il giocatore, ha inserito nel contratto il diritto di riscatto per 900 mila euro. Ecco che allora, i toscani potrebbero già optare per questa scelta di assicurarsi l’estremo difensore.