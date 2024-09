Alfonso Signorini annuncia la squalifica di Lino Giuliano | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 16 settembre 2024)non fa più parte del cast del Grande Fratello, adrlo è statodurante la prima puntata. L’accusa è fra le più gravi: omofobia.comunica la decisione di #GrandeFratello in merito all’entrata dinella Casa. pic.twitter.com/bzGaZRsf5T — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 16, 2024 “Qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo.ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente, facendolo con rammarico che tutti hanno visto come sincero. Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello”.