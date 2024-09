Affari Tuoi la Campania sbanca con Liliana ed Elisabetta | montepremi a 5 zeri

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Puntata magica ed emozionante, quella del 16 settembre di. La settimana è incominciata nel migliore dei modi in quanto è stata conseguita un'altra vincita stellare. Parliamo di una cifra a cinque! Questa volta la fortuna ha accarezzato la regione, con la sua rappresentate. È stata una partita piena di coraggio, perché la concorrente ha declinato tutte le offerte, tenendosi fino alla fine il pacco pescato ad inizio puntata.puntata lunedì 16 settembre 2024viene da Ercolano e ha scelto di farsi accompagnare dalla sorellain questa magica avventura. Le due sono molto unite, non a caso la concorrente ha detto che è come se fossero una sola persona. L'avventura die di sua sorellaè iniziata e finita con il numero 4.