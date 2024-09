Addio a chef Maurizio un tragico incidente se l’è portato via

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024)Scialabba, 50 anni,di origini palermitane, ha perso la vita in unstradale lo scorso sabato 14 settembre a Loreto Aprutino, un comune in provincia di Pescara. L’uomo, originario del quartiere Bonagia di Palermo, era conosciuto per aver lavorato per molti anni nel ristorante locale “La Bilancia”. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione locale e della compagnia di Montesilvano, Scialabba stava viaggiando in moto lungo contrada Paterno quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe avuto un contatto fatale con una Dacia che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato devastante e, secondo quanto ridai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e un elicottero, losarebbe deceduto sul colpo.