VIDEO – Genoa-Roma 1-1 gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024), matchquarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marassi. PARI NEL FINALE –disputata alle 12:30 per la quarta giornata di Serie A 2024-25, si è conclusa con un rocambolesco pareggio per 1-1, grazie a un gol all’ultimo secondo di Koni De Winter. Lasembrava vicina alla vittoria, ma ilè riuscito a strappare un punto prezioso, lasciando i giallorossi con l’amaro in bocca. Lasi gioca a ritmi equilibrati, almeno fino al 37? quando Artem Dovbyk ha portato in vantaggio i giallorossi sfruttando la parata del portiere a distanza ravvicinata. La rete è stata convalidata dopo una lunga revisione VAR a causa di un problema tecnico.