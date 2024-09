Vertice Biden-Starmer sui missili a Kiev | Usa e Gran Bretagna temono un patto nucleare tra la Russia e l’Iran

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Un annuncio ufficiale non era previsto, ma dall’incontro tra Joee Keiralla Casa Bianca sono emersi segnali che gli Stati Uniti potrebbero cambiare la loro posizione in merito all’uso deioccidentali – sebbene al momento non gli Atacms americani – da parte diper colpire in profondità in territorio russo. Più nello specifico, l’intenzione del presidente americano è di autorizzaree Francia a consentire a loro volta all’Ucraina di utilizzare i loroa lungo raggio Storm Shadow e Scalp, che usano tecnologia Usa. Ipotesi che continua a innervosire Mosca. Dopo le minacce di Vladimir Putin alla Nato, stavolta è l’ex presidente Dmitry Medvedev a mettere in guardia: “Nessuno vuole usare le armi nucleari, ma ci sarebbero i presupposti formali per farlo. La pazienza dellasta per finire”.